Банк Японии начал тестировать собственную цифровую валюту

Банк Японии (центробанк) начал первый этап эксперимента по проверке возможностей выпуска собственной цифровой валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что во время первой фазы, которая продлится примерно до марта следующего года, будет разработана тестовая среда новой системы. Также планируется провести эксперименты с основными функциями цифровой валюты, включая выпуск и погашение.
Ранее Банк Японии отмечал, что на данном этапе не планирует реальный выпуск собственной цифровой валюты, но намерен изучить такую возможность в связи с общемировыми тенденциями.
Отметим, что Китай начал проводить эксперименты с цифровым юанем еще в прошлом году. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.
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