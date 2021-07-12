ОАЭ планируют разработать национальную цифровую валюту

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов анонсировал разработку собственной национальной цифровой валюты (CBDC), сообщает Emirates News Agency. По информации агентства, создание собственной цифровой валюты входит в стратегию развития регулятора на 2023-2026 годы. Основная цель новой стратегии ЦБ ОАЭ — войти в десятку ведущих центробанков мира.

ЦБ ОАЭ уже сотрудничал с властями Саудовской Аравии в создании прототипа национальной цифровой валюты с использованием технологии блокчейн. Проект двух стран получил название Aber.

Сейчас ближе всех к выпуску собственной национальной цифровой валюты находится Китай. Точная дата запуска цифрового юаня неизвестна. Но КНР готовится использовать национальную цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году. Об этом в октябре 2020 года рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн.