ОАЭ планируют разработать национальную цифровую валюту

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов анонсировал разработку собственной национальной цифровой валюты (CBDC), сообщает Emirates News Agency. По информации агентства, создание собственной цифровой валюты входит в стратегию развития регулятора на 2023-2026 годы. Основная цель новой стратегии ЦБ ОАЭ — войти в десятку ведущих центробанков мира.
ЦБ ОАЭ уже сотрудничал с властями Саудовской Аравии в создании прототипа национальной цифровой валюты с использованием технологии блокчейн. Проект двух стран получил название Aber.
Сейчас ближе всех к выпуску собственной национальной цифровой валюты находится Китай. Точная дата запуска цифрового юаня неизвестна. Но КНР готовится использовать национальную цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году. Об этом в октябре 2020 года рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн.
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