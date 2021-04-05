Полиция уже выписала 200 тысяч штрафов за отсутствие масок

В течение прошлой недели работники полиции составили более 11 тысяч постановлений в отношении граждан за неношение масок или респираторов, в целом с начала карантина таких постановлений составлено более 200 тысяч.
Об этом в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«Немного статистики за прошлую неделю: составлен 1881 админпротокол за нарушение правил относительно карантина людей (всего с начала карантина 85 982 админпротокола); вынесено 11 044 админпостановления за неношение масок или респираторов (всего 200 073 админпостановления); проверено 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1 095 нарушений, приостановлена работа 136 заведений (из них 72 — заведения досуга, 64 — питания)», — отметил глава НПУ.
По его словам, в Украине ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования.
Он также напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок, и полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов.
Клименко призвал граждан с пониманием отнестись к этому требованию.
«Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются „накрутить“ и полицейских, и окружающих. Не поддавайтесь. Помните: насколько долго мы будем жить в условиях жесткого локдауна, зависит от того, насколько четко ежедневно будут соблюдаться правила гигиены и действующего законодательства», — подчеркнул глава Нацполиции.
Как сообщалось, Киев с 5 апреля усилил карантин. Он предполагает закрытие школ и детсадов. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — работает по специальным пропускам. Ограничительные меры в столице введены до 16 апреля.
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