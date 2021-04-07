В Великобритании появился новый орган по контролю за интернет-гигантами

Новый регулятор, который будет наблюдать за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, появился в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте правительственной информации.
Новый орган получил название Отдел цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), он будет входить в структуру Управления по конкуренции и рынкам (CMA).
«Запущен новый жесткий регулятор, которой поможет гарантировать, что такие технологические гиганты, как Facebook и Google не могут использовать свое господство на рынке для того, чтобы избавиться от конкуренции и подавлять онлайн-инновации», — говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, в 2018 году британская экономика получила от цифрового сектора около £150 млрд ($207 млрд по курсу на сегодняшний день), а проведенное CMA исследование показало, что самые прочные позиции в этой сфере занимают упомянутые интернет-компании. Средняя прибыль Facebook от каждого пользователя выросла с £5 в 2011 году до £50 в 2019 году, что в 10 раз больше, чем у конкурентов.
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