В НАН заявили о выходе Украины на плато третьей волны коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.

«Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики», — говорится в сообщении.

Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

«Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)», — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина.