Правоохранители проводят обыски в центральном офисе «Укрзализныци»

Национальная полиция Украина проводит следственные действия в административном здании АО «Укрзализныця» в Киеве в рамках досудебного расследования.

«Укрзализныця» готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством«, — сообщается на сайте УЗ.

В компании подчеркнули, что «Укрзализныця» поддерживает все мероприятия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в компании и способствует всем следственным действиям правоохранителей для искоренения этого позорного явления.

Ранее сообщалось, Офис генерального прокурора уведомил о подозрении бывшую и.о. директора филиала АО «Укрзализныци» — «Центр управления промышленностью» за халатность, приведшую к незаконной добыче ископаемых. Эти действия причинили убытки окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.