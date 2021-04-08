«Киев играет со спичками»: в Кремле пригрозили открыто послать российскую армию на Донбасс

Развязывание полномасштабных боевых действий на Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал путинский чиновник, которого цитируют российские СМИ.
Россия, по его словам, будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим. «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — сказал он.
При этом, считает Козак, США не толкают Зеленского к обострению конфликта на Донбассе. «Что касается влияния американского, я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Конечно, так сказать, для этих молодых людей любая внешняя поддержка имеет значение, но не определяющее, все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями», — сказал он. «Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтоб он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет», — добавил Козак.
Он также считает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс вряд ли приведет к эскалации ситуации на востоке Украины, но Киев «играет со спичками».
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский прибыл на Донбасс, где намерен посетить передовые позиции армии и встретиться с украинскими военнослужащими.
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