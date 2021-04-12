Зеленский считает, что США должны помочь вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании российской агрессии на Донбассе, а также надеется на его способствование скорейшему вступлению Украины в НАТО.
«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — сказал Зеленский журналистам CNN в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс.
Как отмечает журналист «CNN», «шансы на вступление Украины в НАТО невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт».
Как сообщалось, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
В тоже время, пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью на Донбассе.
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