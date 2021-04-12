Зеленский заявил о готовности Украины к российскому вторжению

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальна и государство к этому готово. Об этом он заявил в общении с журналистом CNN во время поездки в Донбасс.

«Конечно (возможность вторжения РФ является реальной — Ред.). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день. Они (Россия — Ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория», — заявил гарант.

Напомним, что на востоке страны с конца марта на фронте наблюдается обострение. 26 марта в результате обострения обстановки в Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое были ранены. 5-7 апреля на востоке Украины погибли еще четверо военнослужащих и один получил ранение. Утром 8 апреля также убили бойца ОС, это 11-я потеря за две недели.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Свою обеспокоенность выразил Пентагон, а Европейское командование вооруженных сил США привело войска в полную боевую готовность самого высокого уровня.

На фоне обострения обстановки президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели первый телефонный разговор.

Свою поддержку Украине выразили многие страны Запада и НАТО.