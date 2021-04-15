«Спутник V» будут производить в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS о производстве в Южной Корее российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производство препарата может начаться уже в апреле.

Об этом сообщается на сайте РФПИ.

«Спутник V» сейчас одобрен к применению в 60 странах. В России, помимо этого, зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.