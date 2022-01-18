В РФ назвали уровень эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Российская вакцина «Спутник V», разработанная местным Центром им. Гамалеи, борется с омикрон-штаммом коронавируса с эффективностью 75%, заявил глава научной организации Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация... «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», — цитируют его российские СМИ.

Гинцбург добавил, что эффективность «Спутника V» при встрече с «омикроном» снижается в восемь раз, однако этого все равно достаточно для защиты организма. Эффективность других препаратов уменьшается в 21 раз, подчеркнул он.