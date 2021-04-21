Войти
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов
официально
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки
инициатива
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

официально
RSS

Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

228
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4475 о валютных кредитах, содержащий норму о принудительной их реструктуризации, который Верховная Рада приняла 13 апреля 2021 года, сообщает сайт парламента в среду.

«(закон) 4475 подписан, наконец положен конец этой почти 20 летней истории взаимной бессмысленности и безопасности», — прокомментировала подписание закона советник главы Офиса президента Виктория Страхова.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект 13 апреля на внеочередном пленарном заседании. В частности, законом № 4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввела реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

Читайте также: Судьи ОАСК направили обращение в ПАСЕ: незаконная ликвидация суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве

Ранее Нацбанк и банки раскритиковал идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.

валютные кредиты, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016