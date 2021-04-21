Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4475 о валютных кредитах, содержащий норму о принудительной их реструктуризации, который Верховная Рада приняла 13 апреля 2021 года, сообщает сайт парламента в среду.
«(закон) 4475 подписан, наконец положен конец этой почти 20 летней истории взаимной бессмысленности и безопасности», — прокомментировала подписание закона советник главы Офиса президента Виктория Страхова.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект 13 апреля на внеочередном пленарном заседании. В частности, законом № 4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввела реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.
Ранее Нацбанк и банки раскритиковал идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.
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