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Судьи ОАСК направили обращение в ПАСЕ: незаконная ликвидация суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве

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Судьи ОАСК направили обращение в ПАСЕ: незаконная ликвидация суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве

Судьи Окружного административного суда города Киева направили обращение к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно существующих на сегодня угроз независимости судебной власти в Украине и инициативы Президента Украины ликвидировать ОАСК при отсутствии определенных законодательством оснований.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве.

«Так, на официальном сайте Верховной Рады Украины 13.04.2021 года зарегистрирован и опубликован законопроект Президента Украины №5369 «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда». Содержание законопроекта не направлено на изменение системы судоустройства, так как одновременно с ликвидацией создается тождественной по полномочиям и расположению суд. Его содержание направлено на создание условий для увольнения работающих в нем судей и других работников. Законопроект не предусматривает возможности перевода во вновь образованный суда и не указывает на способ сохранения гарантий независимости судей. В то же время другим законопроектом Президента Украины, внесенным одновременно с предыдущим, предполагается особый порядок ликвидации ОАСК, что является отличным от общего правила», - говорится в обращении.

Обращаясь к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, судьи отметили, что Конституция гарантирует невозможность привлечения судьи к ответственности за принятое им решение. Несогласие с судебным решением возможно выразить только в порядке апелляционного или кассационного обжалования. Поэтому, Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда подобным образом. Также Президент не может обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.

Кроме того, эта инициатива Президента не была согласована с Высшим советом правосудия как независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления, поскольку в ней отсутствует законная цель, а ее реализация является невозможной до момента создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При этом перевод судей из ликвидированных во вновь создаваемые суды может происходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций ВККС.

«Очевидно, что начата незаконная процедура увольнения всех судей ОАСК без их согласия, что запрещено пунктом 3.4. Европейской хартии закона «О статусе судей», а такие действия будут иметь негативное влияние на верховенство права и независимость судебной власти в Украине. Как указано в отчете о прогрессе процедуры мониторинга Ассамблеи (январь-декабрь 2020), эти обстоятельства являются свидетельством давления на всю судебную власть, которая, учитывая свои уставные полномочия, ограничения и стандарты этического поведения, не может предоставить равноценный ответ», - отмечается в письме.

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В соответствии с международными стандартами, одним из необходимых условий независимости судебной власти является то, что судьи не должны подвергаться риску произвольного отстранения от своих обязанностей, напоминают в суде. Коллектив Окружного административного суда города Киева обратил внимание членов Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы на важность изучения этого вопроса, как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопросов ее независимости в Украине.

ПАСЕ, ОАСК
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