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Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

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Зеленский ветировал продление моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку принятый ранее Верховной Радой закон о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года без подписи, сопроводив своими предложениями.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект не может быть подписан, поскольку его отдельные положения не согласуются с Конституцией Украины и законами, а также «не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, которая является составляющей конституционного принципа верховенства права».

Как сообщалось, Рада 349-мя голосами 16 июня продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Ранее Нацбанк Украины (НБУ) призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции «Слуги народа» Александра Дубинского, поскольку этот документ якобы запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала военных действий на востоке Украины и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

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Как отмечал НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Кроме того, отреагировав на продление моратория, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст предложит ветировать соответствующий законопроект.

валютные кредиты, Владимир Зеленский
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