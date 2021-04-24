Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта ряда товаров чешского производства, сообщили источники издания Коммерсантъ. Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации собеседников газеты, власти будут исходить из принципа «не навредить себе».
Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).
Ранее Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. Затем Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, а Россия ограничила право посольства Чехии нанимать граждан РФ на работу.
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