СМИ назвали имена россиян, причастных ко взрыву складов в Чехии

Ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны не менее шести россиян, операцией руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов, утверждается в совместном расследовании The Insider и Bellingcat. Чешское сетевое издание Seznam пишет, что в группе россиян также был сотрудник посольства РФ в Чехии Сергей Федотов.

Официально чешские власти считают причастными ко взрыву двоих граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова, они объявлены в розыск. Обвинение Москвы в причастности ко взрыву семилетней давности послужило поводом для высылки из Чехии 18 российских дипломатов. МИД РФ в ответ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Кремль назвал обвинения безосновательными.

Расследование The Insider и Bellingcat проводилось при участии немецкого журнала Der Spiegel и чешского издания Respekt. В материале утверждается, что взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице был «диверсией», руководил которой генерал Андрей Аверьянов, командир войсковой части ГРУ (Главное разведуправление РФ, современное название — Главное управление Генштаба) № 29155. Вместе с ними в операции принимали участие его подчиненные из той же войсковой части Денис Сергеев, Егор Гордиенко, а также подполковник Николай Ежов и сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они якобы скрываются под именами Александр Петров и Руслан Боширов).

Согласно публикации, Петров и Боширов использовали поддельные паспорта на имена Руслана Табарова и Николая Попы. Россияне связались с компанией Imex (она занималась хранением оружия во Врбетице) и, представившись потенциальными покупателями, попросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года. После этого представители Imex связались с болгарским торговцем оружия Емельяном Гебревым, хранившем часть оружия на этом складе. Компания сообщила болгарину о потенциальных покупателях на его оружие, которые хотят встретиться до 15 октября, однако Гебрев встречаться не захотел. Взрыв во Врбетице произошел 16 октября 2014 года на складе боеприпасов № 16, в результате было уничтожено 58 тонн боеприпасов и погибли двое сотрудников Imex. Какие-либо детали об организации взрыва в расследовании не приводятся.

Издание Seznam со ссылкой на чешских следователей пишет, что агенты российских спецслужб при посещении склада Imex тайно установили взрывную систему. Что это была за система и как она устроена, криминалисты пока не установили. Близкие к расследованию источники издания также утверждают, что ко взрыву причастна более широкая группа элитных офицеров российской разведки. Издание пишет, что Анатолий Чепига и Александр Мишкин не являются экспертами по взрывчатым веществам, поэтому в Чехию приезжали как минимум двое других сотрудников ГРУ. Одним из них был сотрудник посольства России Сергей Федотов, которого чешское следствие считает экспертом по ядам и взрывчатым веществам: якобы он должен был построить взрывное устройство, сдетонировавшее на складе. Также в Чехию приезжал другой сотрудник ГРУ — Калинин (его имя издание не приводит), который был предполагаемым начальником Чепиги и Мишкина и должен был координировать всю операцию, уточняет Seznam.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что взрыв во Врбетице не был нападением на страну, а был нацелен на партию вооружения. Евросоюз счел обоснованными подозрения Чехии в причастности России ко взрыву. Чехия призвала ЕС и НАТО также выслать офицеров российских спецслужб.