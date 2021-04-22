Чехия поставила РФ ультиматум: грозится выслать 60 сотрудников посольства

Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по Киеву) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой «Лидове новины».
«Речь шла бы примерно о шестидесяти людях. Целью является то, чтобы это количество сотрудников посольства РФ соответствовало состоянию штата сотрудников, какое сейчас наблюдается в нашем посольстве в Москве», — сказал министр.
МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил Кулганек.
Прага винит Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна.
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