Чехия поставила РФ ультиматум: грозится выслать 60 сотрудников посольства

Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по Киеву) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой «Лидове новины».

«Речь шла бы примерно о шестидесяти людях. Целью является то, чтобы это количество сотрудников посольства РФ соответствовало состоянию штата сотрудников, какое сейчас наблюдается в нашем посольстве в Москве», — сказал министр.

МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил Кулганек.

Прага винит Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна.