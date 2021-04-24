В РФ собираются до конца года удвоить количество выданных паспортов жителям Донбасса

Количество жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, получивших в упрощенном порядке гражданство РФ, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое — до 1 млн человек, рассказал в субботу агентству ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тыс. человек, — сказал собеседник агентства. — По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ».
Как отметил Водолацкий, периодически на территории «народных республик» фиксируются всплески интереса к получению российского гражданства.
По его словам, за два года удалось выработать систему четкого взаимодействия Главного управления по вопросам миграции МВД РФ и соответствующих служб так называемых Луганской и Донецкой народных республик по оформлению документов на получение гражданства РФ.
«В начале были определенные трудности, проблемы, люди просто не знали и не понимали, куда обращаться, по какому идти пути. На сегодняшний день все бюрократические барьеры сняты, идет очень активный процесс получения гражданства РФ», — сказал депутат Госдумы.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями непризнанных ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области России.
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