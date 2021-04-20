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В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

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В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

Вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек, который также возглавляет внешнеполитическое ведомство страны, допустил, что из Праги вышлют всех российских дипломатов. В своем Facebook Гамачек сообщил, что не ожидал от российской стороны, что в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги Москва пойдет на высылку 20 чешских дипломатов.

«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он.

Накануне глава МИД Чехии сообщил, что работа посольства в Москве фактически парализована, поскольку там осталось всего пять человек. В этой связи Прага обратилась к другим странам ЕС с просьбой помочь в функционировании диппредставительства.

Разногласия между Россией и Чехией возникли после того, как в Праге решили выслать 18 российских дипломатов. Власти страны обвинили сотрудников посольства России в работе на спецслужбы, а также в причастности к взрывам на складах боеприпасов в моравской деревне Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, заявив, что они приезжали в октябре 2014 года в Чехию и, в частности, в Злинский край, где находится Врбетице.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что Россия должна признать вину и выплатить компенсацию.

В Москве все обвинения в свой адрес отвергли в качестве ответной меры объявили о высылке 20 чешских дипломатов из Москвы и запрете посольству нанимать на работу российских граждан.

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В Праге посчитали высылку своих дипломатов посчитали несправедливой. В ответ чешское правительство исключило «Росатом» из числа кандидатов на достройку АЭС «Дукованы».

Россия, Чехия
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