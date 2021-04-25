Лавров пригрозил США дальнейшими мерами в ответ на санкции

Российская Федерация готова принять новые меры в отношении США в ответ на «недружественные шаги» и санкции. В то же время предложение о встрече президентов Москва восприняла позитивно.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», — заявил Лавров.

В то же время, по его словам, Москва позитивно восприняла предложение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На сегодня изучается такая возможность.

Напомним, ранее помощник Путина сообщил, что встреча с Байденом может состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов.