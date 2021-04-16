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Россия ответила на санкции США

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Россия ответила на санкции США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о российском ответе на новые американские санкции. Позднее заявление о принятых мерах было опубликовано на сайте МИД России.

Во-первых, по его словам, послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла. Однако в отличие от объявления посла персоной нон грата, такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться.

Во-вторых, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

В-третьих, будет прекращена практика «бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».

В-четвертых, из Москвы будут высланы 10 американских дипломатов (столько же высылают из Вашингтона власти США). При этом Сергей Лавров дал понять, что если США продолжат наращивать санкции, эта цифра может значительно увеличиться.

В то же время Лавров признал, что у России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга. Но чиновник заверил, что эти американские санкции по плечу российской экономике.

«Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход», — сказал Лавров.

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Напомним, 15 апреля американские власти дали ответ активность России, представляющую «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Президент Джо Байден объявил в стране режим ЧС из-за действий Москвы и ввел против нее ряд новых санкций. За вмешательство в выборы и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица, за поддержку российских спецслужб — шесть технологических компаний. Из США вышлют десять дипломатов.

США, санкции, Сергей Лавров
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