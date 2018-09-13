«Нас не задавишь»: Лавров прокомментировал санкции США против России

Российско-американские отношения продолжают деградировать, но санкциями Москву задавить не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его интервью агентству DPA опубликовано на сайте министерства.

«Чем быстрее в Вашингтоне избавятся от иллюзий, что нас можно заставить изменить принципиальную позицию, задавив экономическими ограничениями или демонстрацией военного потенциала, тем лучше будет для всех», — заявил российский министр. Лавров считает, что «позитивные импульсы полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте».

При этом глава МИД России убежден, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали натянутыми исключительно из-за действий США. По словам министра, Россия серьезно воспринимает заявления американского лидера Дональда Трампа о желании наладить двусторонние отношения, однако действия США говорят об обратном.

Также он добавил, что из-за напряженных двусторонних отношений усложняется взаимодействие по многим международным вопросам, что сказывается на обстановке в мире.