«Нас не задавишь»: Лавров прокомментировал санкции США против России

Российско-американские отношения продолжают деградировать, но санкциями Москву задавить не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его интервью агентству DPA опубликовано на сайте министерства.
«Чем быстрее в Вашингтоне избавятся от иллюзий, что нас можно заставить изменить принципиальную позицию, задавив экономическими ограничениями или демонстрацией военного потенциала, тем лучше будет для всех», — заявил российский министр. Лавров считает, что «позитивные импульсы полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте».
При этом глава МИД России убежден, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали натянутыми исключительно из-за действий США. По словам министра, Россия серьезно воспринимает заявления американского лидера Дональда Трампа о желании наладить двусторонние отношения, однако действия США говорят об обратном.
Также он добавил, что из-за напряженных двусторонних отношений усложняется взаимодействие по многим международным вопросам, что сказывается на обстановке в мире.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016