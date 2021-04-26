«Земля кочевников» Хлои Чжао получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм».
Церемония вручения наград 93-го «Оскара» проходит в ночь на понедельник. Основной площадкой церемонии стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса.
Ранее Чжао получила «Оскар» как лучший режиссёр, став второй женщиной-режиссёром в истории награды, удостоившийся статуэтки за режиссуру.
Режиссёр картины поблагодарила академию за награду и номинантов этого года.
Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены: «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннелл, «Суд над Чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Минари» Ли Айзек Чун, «Иуда и Черный Мессия» Шака Кинга и «Звук металла» Дариуса Мардера.
Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она также удостоилась награды за лучшую женскую роль. «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.
У МакДорманд уже было две статуэтки «Оскара» за лучшую женскую роль. Впервые актриса получила эту награду за роль в фильме «Фарго» в 1997 году, во второй раз — в 2018 году за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Победителями «Оскар-2021» в других номинациях стали:
Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»
Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуду и черного мессию»
Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-чжон, «Минари»
Лучший адаптированный сценарий — «Отец»
Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»
Лучшая песня — «Fight for You», «Иуда и черный мессия»
Лучший мультфильм — «Душа»
Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»
Лучшие визуальные эффекты — «Довод»
Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк»
Лучший иностранный фильм — «Еще по одной»
Лучший монтаж — «Звук металла»
Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»
Лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт
Лучший саундтрек — «Душа»
Лучший звук — «Звук металла»
Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучший короткометражный мультфильм — «Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший игровой короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца».
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