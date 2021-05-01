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В Китае будут штрафовать за выгул собак без поводка

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В Китае будут штрафовать за выгул собак без поводка

Владельцы собак в Китае с 1 мая обязаны выгуливать животных только на поводке и прикреплять к ошейнику специальную опознавательную бирку, в противном случае к ним будут применены административные наказания. Об этом говорится в поправках к «Закону о предотвращении распространения эпизоотии», которые вступили в силу в субботу.

«При нахождении с собакой в общественных местах владелец должен, в соответствии с правилами, держать на поводке животное, имеющее опознавательную бирку, — уточняется в обновленном нормативно-правовом акте. — Цель данной меры — предотвратить ранения, которые могут получить люди в результате нападения собак, а также не допустить распространения эпидемий».

За несоблюдение установленных правил, в том числе касающихся регистрации животного и его гигиены, полагается штраф в размере до 1 тыс. юаней (около $155 по текущему курсу). При повторных нарушениях сумма может увеличиться до 5 тыс. юаней (примерно $770). В особо серьезных случаях питомец может быть конфискован и усыплен с оплатой процедур за счет хозяина.

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Согласно официальной статистике, в городах Китая проживает порядка 60 млн владельцев домашних животных, из них более половины — собаководы.

Китай, собаки
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