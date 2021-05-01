У Кличко уверяют, что не могли запретить марш в честь дивизии СС

Городские власти не дают разрешения, не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины, указывается в заявлении Киевской городской государственной администрации в связи с проведением в столице марша в честь годовщины создания дивизии Ваффен СС «Галичина».
Отмечается, что в соответствии с процедурой организаторы акции уведомляют городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, состоявшийся 28 апреля марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как патриотический марш вышиванок.
«А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш, — или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов», — подчеркнули в КГГА.
Уточняется, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Также правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.
«Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками», — добавили в КГГА.
Как сообщалось, вечером в среду, 28 апреля, несколько сотен активистов провели в Киеве «марш вышиванок», посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС «Галичина».
Министерство иностранных дел Украины осудило проведение указанного марша в Киеве. Об осуждении шествий, популяризирующих войска СС, заявили также Верховная Рада и Офис президента Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016