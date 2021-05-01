У Кличко уверяют, что не могли запретить марш в честь дивизии СС

Городские власти не дают разрешения, не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины, указывается в заявлении Киевской городской государственной администрации в связи с проведением в столице марша в честь годовщины создания дивизии Ваффен СС «Галичина».

Отмечается, что в соответствии с процедурой организаторы акции уведомляют городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, состоявшийся 28 апреля марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как патриотический марш вышиванок.

«А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш, — или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов», — подчеркнули в КГГА.

Уточняется, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Также правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

«Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками», — добавили в КГГА.

Как сообщалось, вечером в среду, 28 апреля, несколько сотен активистов провели в Киеве «марш вышиванок», посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС «Галичина».

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение указанного марша в Киеве. Об осуждении шествий, популяризирующих войска СС, заявили также Верховная Рада и Офис президента Украины.