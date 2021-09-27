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Президент Южной Кореи предложил перестать есть собак

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Президент Южной Кореи предложил перестать есть собак

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — цитирует агентство Мун Чжэ Ина.

Как отмечает Yonhap, Мун Чжэ Ин заявил об этом в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гёмом о вопросе улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

На данный момент администрация президента не предоставила деталей этой инициативы. Как сообщает агентство, Мун Чжэ Ин владеет несколькими домашними собаками.

По данным Yonhap, в уголовный кодекс Южной Кореи включена статья за издевательства над животными. Она ограничивает жестокое убийство кошек или собак и грубое обращение с ними, но не употребление их в пищу.

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Статистика показывает, что потребление собачатины в Корее в последние несколько лет ежегодно сокращается на 20-30%. По данным на 2014 год, в Сеуле работало 329 ресторанов, где можно было попробовать блюда из мяса собаки. Сокращается и число ферм, где разводят собак «мясной» породы нуреонги (корейский желтый шпиц).

Южная Корея, собаки
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