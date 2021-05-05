ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах

Большинство жителей Земли потребляют вдвое больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день, тем самым подвергая себя повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает в среду пресс-служба организации.

По оценкам ВОЗ, большинство людей не знают, сколько натрия они потребляют и какие риски это несет. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, которые провоцирует повышенное потребление соли, ежегодно умирают около 3 миллионов человек.

«Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В этой связи ВОЗ опубликовала новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания натрия в более чем 60 категориях продуктов питания. Речь идет, в частности, о переработанном и упакованном хлебе, соленых закусках, мясных продуктах и сыре.

В организации признают, что в разных странах аналогичные продукты питания часто содержат разное количество натрия. Согласованные глобальные контрольные показатели ВОЗ покажут странам, как они могут постепенно снижать содержание соли в продуктах, исходя из местных условий питания. Это позволит достигнуть целей ВОЗ по сокращению потребления соли в мире на 30% к 2025 году.