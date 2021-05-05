В Испании задержали обвиняемого в убийстве милиционеров во время Майдана

Мужчина, обвиняемый в Украине в убийстве двух милиционеров во время беспорядков в 2013 году, задержан в Испании, сообщила местная полиция.
«События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица», — говорится в сообщении испанской полиции.
Мужчина задержан в муниципалитете Пусоль (автономное сообщество Валенсия). О том, что он может жить в этом районе, сообщил военный атташат Испании в Украине.
Задержанный, как установило следствие, часто менял места жительства, на короткое время приезжал в Барселону, Мадрид и Валенсию. В последнее время он жил в отдельном доме в сельской местности в Пусоле.
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