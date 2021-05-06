Запорожская и Полтавская области с 7 мая переходят сразу в «желтую» зону

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей», — написал Немчинов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на территории указанных регионов будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.