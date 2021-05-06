Зеленский надеется на обсуждение 14 июня перспективы членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО усилить военное присутствие в регионе Черного и Азовского морей, а также выразил надежду на обсуждение альянсом в июне перспективы получения страной Плана действий относительно членства (ПДЧ). Об этом сообщил Офис президента по итогам его переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве в четверг.
«Владимир Зеленский также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе (Черноморско-Азовском — Ред.), чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море», — проинформировала администрация президента Украины.
Зеленский на встрече с Блинкеном также попросил содействия США в вопросе начала процесса получения ПДЧ. «Президент выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в альянсе», — сообщили в ОП.
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