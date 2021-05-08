Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины

Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. В то же время, ожидаются и другие контракты.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.
«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года», — написала глава Еврокомиссии.
Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы.
Напомним, в мире уже сделали более миллиарда прививок от коронавируса. Лидером по количеству прививок от коронавируса являются Соединенные Штаты Америки.
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