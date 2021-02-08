Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать Украине часть вакцин

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о просьбе странам Евросоюза пожертвовать Украине часть купленных ими вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС — самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — сказала она в видеообращении на открытии всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник в Киеве.

Она добавила, что с начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ.

«Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели 200 миллионов евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», — сказала она.

Перед этим генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках инициативы COVAX.