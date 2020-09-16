Глава Еврокомиссии предложила ввести в ЕС минимальную зарплату

Спад совокупного ВВП стран ЕС во втором квартале 2020 года составил 12% в годовом исчислении на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе.
По ее словам, кризис также показал, что в Евросоюзе необходимо ввести минимальную заработную плату.
Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС минимальную зарплату, поскольку многие в Европе не имеют достаточных средств к существованию, заявила Урсула фон дер Ляйен.
Минимальная заработная плата в странах ЕС в июле 2020 года колебалась от €312 в месяц в Болгарии до €2142 в месяц в Люксембурге.
Обещание добиваться гарантированной минимальной заработной платы на всей территории Евросоюза фон дер Ляйен давала еще в 2019 году, когда она была номинирована на пост главы Еврокомиссии. Как писал Reuters, такими мерами она хотела склонить на свою сторону «социалистических и либеральных парламентариев».
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