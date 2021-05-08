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Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква

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Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква

Саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны — члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена», — заявил Жовква в комментарии, переданном информационному агентству «Интерфакс-Украина».

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Он подчеркнул, что «про обсуждение украинской тематики на саммите НАТО уверяли ближайшие партнеры НАТО, а именно США, Канада, Германия, Франция и Польша».

Жовква добавил, что решения саммита, в том числе по Украине, будут зафиксированы в общем итоговом документе. «Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса», — сказал он.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, «в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса».

«Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в „узком кругу“ государств-членов НАТО», — сообщил Жовква.

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Однако при этом он не исключил, что «такое решение о проведении саммита НАТО только среди членов Альянса и без присутствия стран-партнеров может быть пересмотрено».

Как сообщалось, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что во время визита в Брюссель 17-18 мая она намерена обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украины с НАТО. «Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей», — отметила Стефанишина.

саммит НАТО, ПДЧ
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