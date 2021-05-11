В России подсчитали, когда закончатся нефть и газ

Обеспеченность России запасами нефти при существующем уровне ее добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Об этом в интервью РБК рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Он считает, что новые запасы реально прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. — Ред.), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — сказал министр.
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В 2019 году Россия побила постсовесткий рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.
В начале апреля 2021 года глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев в интервью «Российской газете» говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет. «Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — добавлял он, отмечая, что запасов нефти хватит «до бесконечности». Он напомнил, что не было ни одного года, когда бы Роснедра не сообщали о том, что прирост запасов по нефти и газу больше, чем объем добычи.
По его словам, запасов газа должно хватить более, чем на 60 лет. «Здесь мы не видим больших проблем. Сейчас повышается коэффициент извлечения газа, мы уходим на большие глубины, на стратиграфические уровни, где сложнее работать, — отмечал Киселев. — Истощаются ресурсы в традиционных регионах газодобычи, и мы двигаемся на север Арктики, Восточной Сибири, Ямала, где создается новая транспортная и добывающая инфраструктура».
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