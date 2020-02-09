Минск будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.
«Этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона», — добавил первый вице-премьер. «Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже», — заявил Крутой.
Чиновник сообщил, что доступ к транзитной трубе «Транснефти» получит любая из нефтяных компаний РФ, которая готова будет поставлять нефть в Беларусь.
Он также сообщил, что цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб. м при поставках в марте-декабре 2020 года определена как базовый вариант. Минск и Москва продолжат в ближайшие недели переговоры по газовым вопросам, при этом возможна небольшая корректировка принятых решений, заявил он.
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