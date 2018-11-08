Доходы РФ от экспорта нефти и газа выросли на треть

Экспорт российской нефти в январе-сентябре 2018 года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% и достиг $94 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В сентябре этот показатель составил $11,6 млрд, что на 4,5% превышает показатель сентября прошлого года. При этом физический объем экспорта нефти за девять месяцев этого года снизился на 0,1% и составил 190,9 млн т, в том числе в сентябре — 21,6 млн т (снижение на 0,7%).
Доходы российских экспортеров нефтепродуктов за указанный период выросли на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $58,7 млрд. Доходы от продажи бензина увеличились на 22,3%, до $1,86 млрд, от продажи дизельного топлива — на 44,3%, до $25,2 млрд.
В то же время физический объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период сократился на 0,8%, до 115,2 млн т.
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за 9 месяцев выросли на 31,3%, составив $35,351 млрд. Физический экспорт газа за отчетный период вырос на 8,4%, до 165,9 млрд куб. м.
Доходы российских компаний от экспорта СПГ за 9 месяцев выросли почти вдвое. Объем экспорта СПГ за отчетный период вырос на 63% и достиг 29,2 млрд куб. м.
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