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Глава ООН заявил о поддержке «нормандского формата» и минских соглашений

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Глава ООН заявил о поддержке «нормандского формата» и минских соглашений

ООН выступает за сохранение «нормандского формата» и выполнение минских договоренностей по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ перед отправлением в Москву с визитом, который начинается в среду.

«Мы всецело поддерживаем полное выполнение минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках «нормандского формата», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться, — продолжил он. — Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объеме, в котором участники „нормандского формата“ сочтут нашу роль полезной».

Договоренность по отправке миротворческих сил ООН в Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время, отметил Гутерриш. «Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — сказал он.

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В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже глава РФ не исключил, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но при согласии «республик» Донбасса. Украинская сторона говорила о возможности введения в регион полноценной миротворческой миссии ООН, которая взяла бы на себя функции временной администрации с последующей передачей власти Киеву.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в «нормандском формате», присоединив к ним США, Великобританию и Канаду.

нормандский формат, Антонио Гутерреш, Минские соглашения
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