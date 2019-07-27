США поддерживают минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что не следует забывать, в каких условиях на Донбассе «живут люди все эти годы».
Соединенные Штаты Америки поддерживают минский (ОБСЕ, Украина, Россия, «республики» Донбасса) и нормандский (Украина, Франция, Германия, Россия) форматы переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявил в субботу на брифинге в Киеве специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
«Мы поддерживаем минский процесс, мы поддерживаем нормандский процесс, который организовали Германия и Франция, мы поддерживаем усилия президента Зеленского по активизации усилий в продвижении минского процесса и призываем Россию к тому, чтобы она откликнулась на эти шаги, и если это произойдет, мы сможем продвинуться в направлении мира», — сказал он.
Волкер также рассказал, что во время своего визита в Киев побывал в зоне конфликта на Донбассе. «Это зона военных действий уже пять лет, и иногда общественное внимание к этому притупляется, мы не должны забывать об этом, должны понимать, в каких условиях живут эти люди все эти годы», — подчеркнул он.
Напомним, Зеленский 8 июля на странице в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, «нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе». Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает в лице президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
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