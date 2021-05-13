Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины

Министерство культуры и информационной политики сообщает, что с 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

«С 15 мая 2021 года пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменило для них обязательство в предъявлении результатов ПЦР-тестирования», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что данное решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.