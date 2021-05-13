Число заболевших коронавирусом в мире превысило 160 млн

В мире зарегистрировали более 160 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии умерли больше 3 млн заболевших COVID-19.

В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят:

США — более 32 млн человек;

Индия — более 23 млн;

Бразилия — более 15 млн;

Франция — более 5,8 млн;

Турция — более 5 млн.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США — в стране скончались больше 583 тыс. заразившихся. Следом идут Бразилия и Индия — более 428 тыс. и 254 тыс. летальных исходов соответственно. На четвертом месте находится Мексика с более чем 219 тыс. смертями. На пятом Великобритания, где погибли более 127 тыс. человек.

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 813 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 346 человек. Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 135 886 человека, 47 333 пациента скончались.