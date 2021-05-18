Разоблачили схему контрабанды топлива из РФ и Беларуси на 100 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачила схему контрабанды топлива в Украину из Республики Беларусь и Российской Федерации на более чем 100 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию по адресам ряда коммерческих структур.
«Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах», — заявили в СБУ.
В ходе досудебного расследования СБУ задокументировала, что менеджмент коммерческих структур на протяжении 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками «рискованности».
По предварительным данным, стоимость незаконно импортируемой продукции составляет больше 100 млн грн.
«Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же, учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо. Фактически импортированный товар в Украине организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы, так называемую „бодягу“. Потом реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов», — подчеркнули в СБУ.
В ходе обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей работники правопорядка изъяли теневую документацию, печати 300 фиктивных предприятий, средства связи и компьютерную технику, банковские карты и большую сумму наличных, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом свыше 1 тыс. тонн.
Продолжается досудебное расследование согласно ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Операцию проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с УСБУ в г. Киеве и Киевской области и Главным управлением по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС под процессуальным руководством столичной прокуратуры.
Также в СБУ подчеркнули: «Учитывая особый резонанс в СМИ относительно одного из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу были обнаружены и изъяты: документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронная техника и неподотчетные средства».
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