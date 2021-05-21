Благодаря COVID-вакцинам в мире появилось девять новых миллиардеров

По данным неправительственных организаций, разработка и распространение вакцин против коронавируса привели к появлению девяти новых миллиардеров в мире.

Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается, среди новых миллиардеров пятеро связаны с компанией Moderna и трое из китайской компании по производству вакцин CanSino Biologics.

«Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза... В то же время, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты», — говорится в заявлении People’s Vaccine, в состав которой входят девять неправительственных организаций, в частности Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Как отмечается, в список миллиардеров попали генеральный директор Moderna Стефан Бансел (4,3 млрд долларов), гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин (4 млрд долларов), иммунолог, инвестор и основатель в Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд долларов), глава Moderna Нубар Аефан (1,9 млрд долларов), а также Хуан Лопес-Бельмонте — глава компании ROVIm, которая производит и упаковывает вакцины Moderna (1,8 млрд долларов), ученый, основатель и инвестор в Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд долларов). Кроме того, в список вошли соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд долларов), соучредители и старшие вице-президенты CanSino Biologics Цю Дунсю (1,2 млрд долларов) и Мао Хуиньхоа (1 млрд долларов).

Кроме того, еще восемь миллиардеров увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, занимающиеся вакцинами против коронавируса.

Менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт заявила, что «эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которые фармацевтические корпорации получают от монополии».

«Эти вакцины финансировались за счет государства и должны быть прежде всего глобальным общественным благом, а не частной возможностью получения прибыли. Нам нужно срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли наращивать объемы производства вакцин, снижать цены и иммунизировать мир», — подчеркнула она.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировали 165 905 091 случай заражения коронавирусом, в частности 3 446 289 летальных, 146 613 101 человек выздоровели.