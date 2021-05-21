В поисках пресной воды для Крыма россияне начали бурить скважины в Азовском море

Научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовское море для поиска под его дном запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского «правительства» Евгений Кабанов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море ведутся работы по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения Крыма, проектные работы уже проведены. Ученые высказывали версии, что под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.
«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», — сказал Кабанов.
При этом, по его словам, говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно. Ожидается, что ученые предоставят первые исследования на этот счет к 1 июля.
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