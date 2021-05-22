В Одессе стреляли по окнам суда, в котором судили Стерненко

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные, он также заявил о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия.

Соответствующее письмо судьи обнародовали на сайте Высшего совета правосудия.

По данным Кичмаренко, 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, он заметил, что «одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия».

«Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. По моему мнению, инцидент произошел в период с вечера 14 мая по утро 17-го», — отметил судья.

По его словам, в тот же день полиция зарегистрировала производство по ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

«Произошедшее я связываю со своей служебной деятельностью, а также с нахождением в моем производстве ряда резонансных уголовных дел», — добавил Кичмаренко.

Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы назначил активисту Сергею Стерненко наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении человека.

9 апреля апелляционный суд изменил подсудимому меру пресечения, освободив его из-под стражи под домашний арест.