В Одессе стреляли по окнам суда, в котором судили Стерненко

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные, он также заявил о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия.
Соответствующее письмо судьи обнародовали на сайте Высшего совета правосудия.
По данным Кичмаренко, 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, он заметил, что «одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия».
«Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. По моему мнению, инцидент произошел в период с вечера 14 мая по утро 17-го», — отметил судья.
По его словам, в тот же день полиция зарегистрировала производство по ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).
«Произошедшее я связываю со своей служебной деятельностью, а также с нахождением в моем производстве ряда резонансных уголовных дел», — добавил Кичмаренко.
Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы назначил активисту Сергею Стерненко наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении человека.
9 апреля апелляционный суд изменил подсудимому меру пресечения, освободив его из-под стражи под домашний арест.
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