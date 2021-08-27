Стерненко подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда

Активист Сергей Стерненко, который получил 1 год условно по статье о незаконном обращении с оружием, подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда.
Соответствующее заявление сам Стерненко сделал в своём телеграмм-канале в пятницу.
«Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.
5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, которую передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.
Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.
31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.
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