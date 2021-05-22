Умер самый пожилой велогонщик в мире

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Французский велогонщик Робер Маршан умер на 110-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

Маршан ушел из жизни во сне в ночь с пятницы на субботу.

В возрасте 105 лет Маршан был признан самым пожилым велосипедистом в мире. Француз перестал кататься на велосипеде из-за потери слуха в 108 лет.

В 2012 году француз стал рекордсменом в одночасовом велотреке в возрастной группе старше 100 лет на дистанции 24,250 км. В январе 2014 года Маршан улучшил свой результат до 26,927 км.