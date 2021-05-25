Шмыгаль прогнозирует существенный рост цен на землю после открытия рынка

Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое в течение ближайших 3-5 лет, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки», — сказал Шмыгаль на форуме «Украина 30. Земля» во вторник.

Он также отметил, что потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн.

Премьер также подчеркнул, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.