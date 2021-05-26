В Голландии судьи начали осмотр реконструкции сбитого в 2014 году на Донбассе Boeing

Выездное заседание суда по делу MH17 началось в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах. В ходе него судьи осмотрят реконструкцию потерпевшего крушение на Донбассе в июле 2014 года «Боинга» и обломки самолета, собранные на месте трагедии.

В заседании принимают участие сами судьи, сотрудники прокуратуры, адвокаты россиянина Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, представители родственников, а также ограниченное число журналистов, сообщает ТАСС.

«Ранее у суда не было возможности осмотреть обломки, в то время как другие стороны уже могли посетить это место. Поэтому суд первым проведет осмотр, чтобы сформировать первые впечатления. После этого на осмотр пойдут представители сторон процесса. После мы осмотрим реконструкцию все вместе», — сказал в начале заседания судья Хендрик Стейнхейс. По его словам, в связи с продолжающимся санитарным кризисом, участвовать в осмотре может лишь ограниченное количество людей.

«Сами по себе наблюдения могут послужить основой для аргументов как в пользу, так и против обвиняемых», — отметил он.

Пассажирский самолет Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Рассмотрение по существу планируется начать 7 июня.