Лукашенко предложил вместо Беларуси летать над Украиной «где угробили 300 человек»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны стран Европы, предложив им альтернативу — летать над территорией, «где угробили 300 человек».
«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — отметил он в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
По его словам, сейчас недоброжелатели Беларуси ведут «гибридную современную войну».
Ранее, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (в Беларуси он внесен в список террористов). Позже его арестовали.
Европейские страны, включая Великобританию, Литву, Францию, Польшу, Украину, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Германию, Финляндию, в связи с происшествием начали приостанавливать авиасообщение с Беларусью и облетать территорию страны.
В 2014 году самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины пророссийскими боевиками из российского оружия. На борту находились 298 человек, никто не выжил.
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