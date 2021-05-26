Лукашенко предложил вместо Беларуси летать над Украиной «где угробили 300 человек»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны стран Европы, предложив им альтернативу — летать над территорией, «где угробили 300 человек».

«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — отметил он в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

По его словам, сейчас недоброжелатели Беларуси ведут «гибридную современную войну».

Ранее, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (в Беларуси он внесен в список террористов). Позже его арестовали.

Европейские страны, включая Великобританию, Литву, Францию, Польшу, Украину, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Германию, Финляндию, в связи с происшествием начали приостанавливать авиасообщение с Беларусью и облетать территорию страны.

В 2014 году самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины пророссийскими боевиками из российского оружия. На борту находились 298 человек, никто не выжил.